Oversonic Robotics, partnership strategica con NantWorks e nuovo ufficio a Los Angeles

(Teleborsa) -, azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva, annuncia unae l’apertura di un. L’annuncio è stato dato in occasione dell’Inaugural U.S.-Saudi Biotech Alliance Summit, svoltosi in concomitanza con la 44ª edizione della J.P. Morgan Healthcare Conference a San Francisco.L’accordo rappresenta un passaggio chiave nel percorso di espansione internazionale dell’azienda. La collaborazione unisce l’eccellenza tecnologica di Oversonic con il know-how distintivo di NantWorks nei settori medicale e aerospaziale, rafforzando la capacità dell’azienda di sviluppare soluzioni avanzate di robotica cognitiva per applicazioni industriali e sanitarie.La partnership con NantWorks consentirà a Oversonic di accelerare le attività di ricerca e sviluppo nei settori medicale e aerospaziale, consolidando l’integrazione tra robotica cognitiva, intelligenza artificiale e automazione in contesti reali. In ambito sanitario, la collaborazione è focalizzata sullo sviluppo di piattaforme robotiche sicure e affidabili per ospedali e strutture sanitarie. Grazie all’accordo, nei prossimi mesi i primi robot umanoidi cognitivi di Oversonic saranno introdotti nelle cliniche statunitensi per l’avvio di trial clinici e per testare le macchine nell’interazione diretta con i pazienti.Nel settore aerospaziale, l’obiettivo è applicare le piattaforme tecnologiche di Oversonic agli ambienti spaziali, abilitando soluzioni robotiche avanzate per l’esplorazione e il supporto delle infrastrutture, con un focus primario sulle missioni lunari. I primi ambiti di intervento riguarderanno progetti legati all’esplorazione della Luna e allo sviluppo di infrastrutture, in particolare a supporto delle future attività nell’area del Polo Sud lunare e del Lunar Gateway, la nuova stazione spaziale orbitante.L’accordo rafforza inoltre la presenza di Oversonic nel mercato statunitense attraverso l’apertura di un nuovo ufficio a Los Angeles, in California. La struttura fungerà da hub per lo sviluppo tecnologico delle macchine medicali e per il coordinamento dell’espansione sul territorio USA, secondo un approccio strategico basato su alleanze tecnologiche e coalizioni industriali.