Societe Generale, nel 2025 primo player per numero di contratti sul SeDeX di Borsa Italiana

Societe Generale

(Teleborsa) -si conferma nel 2025 tra i principali operatori deldi Borsa Italiana. Con 870.530 contratti negoziati e un controvalore scambiato di circa 6.202 miliardi di euro, Societe Generale risulta il primo player per numero di contratti e il secondo per controvalore.Conferma la leadership nei, segmento nel quale Societe Generale ha registrato una market share dell’84% per controvalore scambiato e del 78% per numero di contratti, grazie a una gamma ampia e diversificata che consente di assumere posizioni long e short su oltre 150 sottostanti tra azioni, indici azionari, tassi di cambio, future su obbligazioni, materie prime e volatilità.“Nel 2025 l’interesse per i Certificati a Leva Fissa si è confermato su livelli particolarmente elevati, con un incremento del 30% del controvalore scambiato sul SeDeX, a testimonianza di una partecipazione sempre più attiva da parte degli investitori” commenta. “I prodotti più negoziati restano i Certificati a Leva Fissa x7 sul FTSE MIB, ma l’operatività si è estesa anche ad altri sottostanti, come il Nasdaq e gli indici bancari europei. La crescita più significativa, su base annua, si è registrata sui Certificati a Leva Fissa su singole azioni, con un aumento del controvalore scambiato del 49% sulle azioni italiane e del 59% su quelle estere. Nella parte finale dell’anno, infine, gli investitori hanno mostrato un forte interesse per i certificati a leva fissa sulle materie prime; le tensioni geopolitiche e la forte incertezza macroeconomica hanno reso oro e argento particolarmente volatili e reattivi alle notizie, attirando investitori sia in ottica di bene rifugio sia per cogliere opportunità di trading”.Societe Generale ha rafforzato la propria presenza in Italia anche nel segmento dei, che saranno al centro del suo piano di sviluppo anche nei prossimi anni. Attualmente, la gamma di Societe Generale conta circa 3.000 Certificati Turbo in negoziazione su Borsa Italiana.“I risultati del 2025 confermano il valore della nostra gamma di strumenti quotati sul mercato italiano e la fiducia che gli investitori continuano a riporre nella nostra offerta”, aggiunge Mannocchi. “Oltre alla leadership nei Certificati a Leva Fissa, abbiamo sviluppato l’offerta di certificati a leva variabile, affiancando all’innovazione di prodotto strumenti di supporto e iniziative di formazione. In quest’ottica, nel 2025 abbiamo lanciato il canale YouTube Societe Generale Trading & Investimenti, pensato per investitori e trader interessati ad approfondire i temi legati agli strumenti quotati e alle dinamiche di mercato. Per il 2026 auspichiamo di continuare a consolidare la leadership in questo segmento di mercato e di ampliare la nostra gamma prodotti, guardando in particolare ai Turbo. Parallelamente, continueremo a sviluppare il nostro canale Youtube con nuovi contenuti e rubriche”.