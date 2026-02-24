Tenaris, stop anticipato a seconda tranche del piano di buyback da 1,2 miliardi di dollari

Tenaris

(Teleborsa) -ha annunciato nella serata di ieri la decisione di interrompere, con effetto dal 3 marzo 2026, ladel suo programma di acquisto di azioni proprie (Share Buyback Program) dacomplessivi, originariamente comunicato il 27 maggio 2025.La seconda tranche, del valore di 600 milioni di dollari, era iniziata il 3 novembre 2025 e la sua conclusione era prevista entro il 30 aprile 2026. La società ha spiegato di aver, avendo già rilevato 29.295.219 azioni ordinarie per un esborso complessivo di circa 583,6 milioni di dollari.La scelta di terminare anticipatamente l'accordo non discrezionale con l'istituto finanziario incaricato è legata all'attuale contesto di "". Tenaris ha concluso che proseguire secondo il calendario iniziale avrebbe potuto comportare, a causa dei meccanismi tecnici previsti dal contratto di buyback, un esborso incrementale significativo a favore della controparte finanziaria.Tenaris ha esercitato il diritto di risoluzione dell'accordo alla prima data utile, ovvero subito dopo la scadenza del periodo di blackout seguito alla pubblicazione dei risultati annuali del 20 febbraio 2026. In merito a, la società ha precisato che il Consiglio di Amministrazione valuterà successivamente quando intraprendere ulteriori programmi di riacquisto di azioni proprie.