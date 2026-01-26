UE: via libera all'acquisizione di Touton da parte di Hartree

(Teleborsa) - La Commissione Europea
ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo della società francese Touton
da parte della statunitense Hartree Partners Holdings
.
L'operazione riguarda principalmente il settore del commercio di "soft commodities
", tra cui caffè, cacao, vaniglia e spezie.
Secondo la valutazione della Commissione, l'operazione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza
, data la limitata posizione di mercato che le società verrebbero a occupare a seguito della transazione.
La notifica è stata esaminata attraverso la procedura semplificata
di revisione delle concentrazioni.