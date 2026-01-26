Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:51
25.771 +0,65%
Dow Jones 17:51
49.258 +0,32%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

UE: via libera all'acquisizione di Touton da parte di Hartree

Economia
UE: via libera all'acquisizione di Touton da parte di Hartree
(Teleborsa) - La Commissione Europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo della società francese Touton da parte della statunitense Hartree Partners Holdings.

L'operazione riguarda principalmente il settore del commercio di "soft commodities", tra cui caffè, cacao, vaniglia e spezie.

Secondo la valutazione della Commissione, l'operazione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, data la limitata posizione di mercato che le società verrebbero a occupare a seguito della transazione.

La notifica è stata esaminata attraverso la procedura semplificata di revisione delle concentrazioni.
Condividi
```