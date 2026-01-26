Milano 17:03
44.967 +0,30%
Nasdaq 17:03
25.752 +0,57%
Dow Jones 17:03
49.268 +0,35%
Londra 17:03
10.164 +0,21%
Francoforte 17:03
24.950 +0,20%

UE, via libera alla joint venture tra EVH Grüne Energie e HSBC per le rinnovabili in Germania

Economia
(Teleborsa) - La Commissione Europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra la tedesca EVH Grüne Energie e la lussemburghese HSBC Alternative Investments.

L'operazione è finalizzata principalmente allo sviluppo e alla gestione di un impianto solare e di un sistema di stoccaggio di energia tramite batterie a Neuhausen/Spree, in Germania.

Bruxelles ha concluso che l'operazione non solleva problemi di concorrenza, data l'attività trascurabile della joint venture nello Spazio Economico Europeo e la limitata posizione di mercato delle società coinvolte.

La transazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata, nell'ambito degli sforzi della Commissione per ridurre gli oneri normativi e accelerare i progetti che sostengono la decarbonizzazione e la transizione verso l'energia pulita nell'Unione Europea.
