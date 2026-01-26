UE, via libera alla joint venture tra EVH Grüne Energie e HSBC per le rinnovabili in Germania

(Teleborsa) - La Commissione Europea
ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra la tedesca EVH Grüne Energie
e la lussemburghese HSBC Alternative Investments
.
L'operazione è finalizzata principalmente allo sviluppo e alla gestione di un impianto solare
e di un sistema di stoccaggio di energia
tramite batterie a Neuhausen/Spree
, in Germania.
Bruxelles ha concluso che l'operazione non solleva problemi di concorrenza
, data l'attività trascurabile della joint venture nello Spazio Economico Europeo e la limitata posizione di mercato delle società coinvolte.
La transazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata
, nell'ambito degli sforzi della Commissione per ridurre gli oneri normativi e accelerare i progetti che sostengono la decarbonizzazione e la transizione verso l'energia pulita nell'Unione Europea.