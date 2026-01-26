Yen al massimo degli ultimi 2 mesi con mercati in allerta per un intervento

(Teleborsa) - Questa mattina lo, dopo il crollo di settimana scorsa, mentre crescescono le speculazioni su un possibile intervento coordinato delle autorità di Stati Uniti e Giappone, che già venerdì aveva sollevato le contrattazioni dopo le perdite dei giorni precedenti.Ilviaggia a 154,25 alle 8 (ora italiana), in ribasso dello 0,54%, e al minimo da metà novembre. La settimana scorsa è stato quasi sempre quota 158, prima di scendere a 155 nella giornata di venerdì quando sono uscite le prime indiscrezioni sulla possibilità che le autorità statunitensi e giapponesi intervengano sul mercato.I rendimenti obbligazionari sono aumentati e lo yen è crollato parallelamente dopo che il Primo Ministro giapponese la scorsa settimana ha indetto elezioni anticipate per l'8 febbraio, con glinella nazione più indebitata del mondo sviluppato.Venerdì è stata una seduta turbolenta, tra le speculazioni secondo cui sia la banca centrale giapponese che quella statunitense avrebbero, un comune precursore di un intervento che prevede la richiesta alle banche di tassi di cambio. Reuters ha scritto stamattina che laha verificato i tassi dollaro/yen con gli operatori, visto come un precursore di un intervento, e la corsa per uscire dalle posizioni corte sullo yen ha portato la valuta a circa il 3% in meno rispetto al minimo di venerdì.Il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato domenica che il suo governo adotterà le misure necessarie per contrastare le oscillazioni speculative del mercato, sulla scia del rialzo dello yen che ha aumentato l'allerta degli operatori sulla possibilità di un intervento valutario. "Non commenterò specifici movimenti di mercato", ha dichiarato durante un talk show di Fuji Television, quando le è stato chiesto del sell-off obbligazionario e del calo dello yen. "Il", ha affermato senza fornire ulteriori dettagli.Takaichi ha promesso di sospendere per due anni l'imposta sulle vendite dell'8% sui prodotti alimentari. Nel programma televisivo, ha affermato che il suo governo punterà a dare avvio alla sospensione fiscale di due anni durante l'anno fiscale che inizierà ad aprile.