MotorK, redditività negativa ma in miglioramento nel 2025. Ricavi a 40,9 milioni di euro

(Teleborsa) - MotorK
, gruppo quotato ad Amsterdam e specializzato in soluzioni SaaS per il retail automotive, ha chiuso il 2025 con un Committed Annual Recurring Revenue
(CARR) di 36,7 milioni di euro, rispetto ai 36,6 milioni di euro dell'esercizio 2024. I ricavi
hanno raggiunto i 40,9 milioni di euro, rispetto ai 40,3 milioni di euro dell'esercizio 2024. Il mix di ricavi rimane fortemente orientato verso flussi ricorrenti, a conferma del successo della strategia del gruppo di integrazione profonda nei flussi di lavoro dei clienti.
MotorK ha registrato un cambiamento strutturale della redditività, migliorando il Cash EBITDA
a -2,1 milioni di euro per l'esercizio 2025, in netto miglioramento rispetto al -8,8 milioni di euro dell'esercizio 2024. Il gruppo ha conseguito un Cash EBITDA positivo su base trimestrale per tutta la seconda metà dell'anno, confermando che il core business è ora redditizio.
La società afferma di aver "completato una decisiva trasformazione operativa
" nel 2025, "per sbloccare scalabilità operativa e redditività a lungo termine e ridefinire la propria baseline finanziaria", e che "questa disciplina è convalidata dalla stabilità del ricavi ricorrenti e dal raggiungimento di un Cash EBITDA positivo nella seconda metà dell'anno, a dimostrazione della sostenibilità strutturale del modello di business".
Guardando al futuro, MotorK afferma di entrare nel 2026 con un modello operativo con liquidità positiva ormai collaudato e una solida pipeline di 13 milioni di euro. Il board continua a valutare diverse opportunità e iniziative strategiche
volte a massimizzare il valore per i propri azionisti.(Foto: Scott Graham su Unsplash)