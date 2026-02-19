MotorK, redditività negativa ma in miglioramento nel 2025. Ricavi a 40,9 milioni di euro

MotorK

(Teleborsa) -, gruppo quotato ad Amsterdam e specializzato in soluzioni SaaS per il retail automotive, ha chiuso il 2025 con un(CARR) di 36,7 milioni di euro, rispetto ai 36,6 milioni di euro dell'esercizio 2024. Ihanno raggiunto i 40,9 milioni di euro, rispetto ai 40,3 milioni di euro dell'esercizio 2024. Il mix di ricavi rimane fortemente orientato verso flussi ricorrenti, a conferma del successo della strategia del gruppo di integrazione profonda nei flussi di lavoro dei clienti.MotorK ha registrato un cambiamento strutturale della redditività, migliorando ila -2,1 milioni di euro per l'esercizio 2025, in netto miglioramento rispetto al -8,8 milioni di euro dell'esercizio 2024. Il gruppo ha conseguito un Cash EBITDA positivo su base trimestrale per tutta la seconda metà dell'anno, confermando che il core business è ora redditizio.La società afferma di aver "" nel 2025, "per sbloccare scalabilità operativa e redditività a lungo termine e ridefinire la propria baseline finanziaria", e che "questa disciplina è convalidata dalla stabilità del ricavi ricorrenti e dal raggiungimento di un Cash EBITDA positivo nella seconda metà dell'anno, a dimostrazione della sostenibilità strutturale del modello di business".Guardando al futuro, MotorK afferma di entrare nel 2026 con un modello operativo con liquidità positiva ormai collaudato e una solida pipeline di 13 milioni di euro. Ilvolte a massimizzare il valore per i propri azionisti.