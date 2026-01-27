BCE apre all'accettazione di asset basati su blockchain come garanzie dell'Eurosistema

(Teleborsa) - L'per le operazioni di credito dell'Eurosistema a partire dal 30 marzo 2026. Come altri asset negoziabili, dovranno soddisfare i criteri di idoneità delle garanzie e i requisiti di gestione delle stesse. Tali criteri includono la disponibilità per il regolamento nei sistemi di regolamento titoli idonei, che devono essere conformi al Regolamento CSD e raggiungibili tramite TARGET2-Securities (T2S).L'Eurosistema "nei mercati finanziari e a sostenere l'adozione di soluzioni innovative, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle garanzie, sicurezza, efficienza e parità di condizioni", si legge in una nota della Banca centrale europea (BCE).A tal fine, l'Eurosistema ha avviato unper valutare se, come e in base a quali criteri lepossano diventare idonee e mobilizzabili come garanzia dell'Eurosistema in futuro. L'approccio terrà conto degli sviluppi del mercato, in particolare per quanto riguarda l'emissione di attività basate su DLT, nonché degli sviluppi legali e normativi, ad esempio nel Regolamento CSD, nel Regolamento sul Regime Pilota DLT, nel Regolamento sui Mercati delle Criptovalute (MiCAR) e nelle normative sui titoli delle giurisdizioni dell'area dell'euro.