Borgosesia apre la seconda tranche del bond 2025-2030 al 6,30%

(Teleborsa) - Borgosesia
, società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, comunica l’apertura in data odierna della seconda tranche di collocamento del prestito obbligazionario “Borgosesia 2025-2030-6,30%”, per massimi Euro 25 milioni, con chiusura in data 12 febbraio o anticipata al raggiungimento dell’obiettivo.
La società ricorda, nella nota, che il prestito obbligazionario è destinato a investitori retail e professionali
, ha una durata di 60 mesi e riconosce un tasso di interesse fisso annuo pari al 6,30%, con pagamento di cedole trimestrali. La sottoscrizione minima iniziale
è pari a Euro 100.000. Le obbligazioni sono garantite da un pegno su asset il cui valore è pari al 167% del valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione.
Nell’ambito del collocamento riservato ad investitori qualificati, il team di Capital Markets di illimity Bank, parte del Gruppo Banca Ifis
, agisce in qualità di lead manager e bookrunner.