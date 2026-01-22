Borgosesia apre la seconda tranche del bond 2025-2030 al 6,30%

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, comunica l’apertura in data odierna della seconda tranche di collocamento del prestito obbligazionario “Borgosesia 2025-2030-6,30%”, per massimi Euro 25 milioni, con chiusura in data 12 febbraio o anticipata al raggiungimento dell’obiettivo.La società ricorda, nella nota, che il prestito obbligazionario è, ha una durata di 60 mesi e riconosce un tasso di interesse fisso annuo pari al 6,30%, con pagamento di cedole trimestrali. Laè pari a Euro 100.000. Le obbligazioni sono garantite da un pegno su asset il cui valore è pari al 167% del valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione.Nell’ambito del collocamento riservato ad investitori qualificati, il team di Capital Markets di illimity Bank, parte del Gruppo, agisce in qualità di lead manager e bookrunner.