Asset Digitali, afflussi per 2,17 miliardi nonostanten tensioni geopolitiche

(Teleborsa) - Tornano a cortrere gli, spingendo gliche la scorsa settimana si sono attestati a, il livellosettimanale. I flussi sono risultati particolarmente solidi nei primi giorni della settimana e sonorimasti complessivamente molto solidi anche verso fine settimana,e le rinnovate, che venerdì hanno generato deflussi per 378 milioni di dollari.Il sentiment ha inoltre tenuto alla luce delle indicazioni secondo cui, uno dei principali candidati alla presidenza della Fed e noto per le sue posizioni accomodanti in politica monetaria,Ilha guidato gli afflussi con. Nonostante le proposte contenute nel CLARITY Act della Commissionebancaria del Senato degli Stati Uniti, che potrebbero limitare la possibilità per le stablecoin di offrire rendimenti,hanno comunque registratorispettivamente pari a 496 milioni e 45,5 milioni.il sentiment positivo ha interessato i mercati di tutto il mondo, con gligrazie a flussi in entrata pari a 2,05 miliardi. A seguirecon afflussi rispettivamente di 63,9 milioni, 41,6 milioni, 12,3 milioni e 6 milioni.Inoltre, un'ampia gamma diha registrato afflussi, tra cui spiccano(69,5 milioni),(5,7 milioni),(3,7 milioni) e($2,6 milioni). Anche i titoli blockchain hanno avuto una settimana molto positiva, con afflussi per un totale di 72,6 milioni