Asset Digitali, afflussi per 2,17 miliardi nonostanten tensioni geopolitiche

(Teleborsa) - Tornano a cortrere gli asset digitali
, spingendo gli afflussi
che la scorsa settimana si sono attestati a 2,17 miliardi di dollari
, il livello
settimanale più alto dal 10 ottobre 2025
. I flussi sono risultati particolarmente solidi nei primi giorni della settimana e sono
rimasti complessivamente molto solidi anche verso fine settimana, nonostante l’escalation diplomatica sulla Groenlandia
e le rinnovate minacce di nuovi dazi
, che venerdì hanno generato deflussi per 378 milioni di dollari.
Il sentiment ha inoltre tenuto alla luce delle indicazioni secondo cui Kevin Hassett
, uno dei principali candidati alla presidenza della Fed e noto per le sue posizioni accomodanti in politica monetaria, dovrebbe rimanere nella sua attuale carica.
Il Bitcoin
ha guidato gli afflussi con 1,55 miliardi di dollari
. Nonostante le proposte contenute nel CLARITY Act della Commissione
bancaria del Senato degli Stati Uniti, che potrebbero limitare la possibilità per le stablecoin di offrire rendimenti, Ethereum e Solana
hanno comunque registrato afflussi
rispettivamente pari a 496 milioni e 45,5 milioni.A livello geografico,
il sentiment positivo ha interessato i mercati di tutto il mondo, con gli Stati Uniti in cima alla classifica
grazie a flussi in entrata pari a 2,05 miliardi. A seguire Germania, Svizzera, Canada e Paesi Bassi,
con afflussi rispettivamente di 63,9 milioni, 41,6 milioni, 12,3 milioni e 6 milioni.
Inoltre, un'ampia gamma di altcoin
ha registrato afflussi, tra cui spiccano XRP
(69,5 milioni), Sui
(5,7 milioni), LIDO
(3,7 milioni) e Hedera
($2,6 milioni). Anche i titoli blockchain hanno avuto una settimana molto positiva, con afflussi per un totale di 72,6 milioni(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)