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Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,60%

Il DAX chiude a 23.447,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,60%
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,60% e archivia la seduta a 23.447,29 punti.
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