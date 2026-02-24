Milano
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 17.23
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,22%)
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,22%)
Il Nasdaq-100 esordisce a 24.763,84 punti
In breve
,
Finanza
24 febbraio 2026 - 15.33
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,22%, a quota 24.763,84 in apertura.
