Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:49
25.959 +0,96%
Dow Jones 17:49
49.129 -0,57%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,15%)

Il DAX termina le contrattazioni a 24.894,44 punti

Chiude sulla parità Francoforte, che propone sul finale un -0,15% e archivia gli scambi a 24.894,44 punti.
