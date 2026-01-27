Ferragamo: risultati preliminari 2025 in crescita, canale Direct to Consumer in accelerazione

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -2025, iConsolidati disono stati 282 milioni di euro, in calo del 2% acambi costanti e del -3,2% a cambi correnti, rispetto al quarto trimestre 2024. Il canale DTC (Direct to Consumer) ha riportato una crescita nel trimestre del 6,3% a cambi costanti, in accelerazione rispetto al trimestre precedente su una base di confronto più sfidante.Ilha riportato un risultato negativo., i Ricavi Preliminari Consolidati ammontano a 977 milioni di euro, in calo del 3,8% a cambi costanti e del -5,7% a cambi correnti rispetto all’esercizio 2024. Il canale DTC ha riportato Ricavi in aumento dello 0.4% a cambi costanti, mentre il canale Wholesale è rimasto negativo.Il, nel quarto trimestre 2025, ha registrato Vendite Nette in aumento del 6,3% a cambi costanti (+0,6% a cambi correnti) con un andamento positivo a cambi costanti2 in tutte le aree geografiche e in accelerazione rispetto al terzo trimestre 2025 nonostante la base di confronto più sfidante. Anche il business online ha continuato il trend positivo, riportando una crescita solida anche nel quarto trimestre, con il nostro sito ferragamo.com che ha registrato un aumento nel traffico, nel numero e nel valore degli ordini.Nell’esercizio 2025, il canale distributivo DTC è cresciuto dello 0,4% a tassi di cambio costanti (-3,1% a cambi correnti) rispetto all’esercizio 2024, con i risultati positivi a cambi costanti negli Stati Uniti, in Europa e America Latina che hanno controbilanciato l'andamento negativo dell'area Asiatica.Il canale Wholesale, nel quarto trimestre 2025, ha riportato Vendite Nette in calo del 30,6% a tassi di cambio costanti e del -23,5% a cambi correnti, rispetto allo stesso periodo del 2024, riflettendo la rinnovata attenzione alla distribuzione controllata e ai clienti chiave, in linea con la nostra immagine di marca. Nell’esercizio 2025, il canale Wholesale ha registrato Vendite Nette in calo del 17,1% a tassi di cambio costanti e del 17,5% a cambi correnti, rispetto all’esercizio 2024.Il canale DTC, nel quarto trimestre 2025, ha registrato una crescita mid-single digit grazie all’aumento della conversion rate e dello scontrino medio. Il business Wholesale è stato negativo a doppia cifra. Le Vendite Nette totali sono scese del 10,9% a tassi di cambio costanti (-5,3% a cambi correnti) rispetto al quarto trimestre 2024.Le Vendite Nette in EMEA nell’esercizio 2025 sono diminuite del 6,5% a tassi di cambio costanti (-4,4% a cambi correnti), rispetto all’esercizio 2024, con la performance positiva del DTC penalizzata dall'andamento negativo a doppia cifra del canale Wholesale.Il canale DTC in Nord America, nel quarto trimestre 2025, ha registrato una crescita high-single digit su una base di confronto sfidante. Le Vendite Nette del canale Wholesale sono calate a doppia cifra rispetto allo stesso periodo del 2024. Le Vendite Nette totali sono salite del 2,0% a tassi di cambio costanti2 (-1,9% a cambi correnti), rispetto al quarto trimestre 2024.Nell’esercizio 2025,ha registrato un aumento delle Vendite Nette del 3,1% a tassi di cambio costanti (-0,9% a cambi correnti) rispetto all’esercizio 2024, con l’andamento positivo del DTC che ha controbilanciato l’andamento del canale Wholesale in calo mid-single digit a cambi costanti.Sia il canale DTC che il canale Wholesale nell’area del Centro e Sud America hanno registrato in crescita midsingle digit a cambi costanti nel quarto trimestre 2025, portando le Vendite Nette totale ad un incremento del 5,1% a tassi di cambio costanti (+1,1% a cambi correnti), rispetto allo stesso periodo del 2024.Nell’esercizio 2025,ha registrato un aumento delle Vendite Nette del 7,9% a tassi di cambio costanti (-1,4% a cambi correnti) rispetto all’esercizio 2024, con il risultato in crescita a doppia cifra a cambi costanti del canale DTC penalizzato dalla performance negativa del canale Wholesale.Il canale DTC, nel quarto trimestre 2025, ha registrato una crescita in Corea, Cina e nel Sudest Asiatico, rispetto al quarto trimetre 2024. Il canale Wholesale ha riportato un calo a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le Vendite Nette totali sono scese del 2,3% a tassi di cambio costanti (-8,8% a cambi correnti), rispetto al quarto trimestre 2024.Nell’esercizio 2025, l’Area Asia Pacifico ha registrato un calo delle Vendite Nette pari all’ 11,5% a tassi di cambio costanti (-15,6% a cambi correnti) rispetto all’esercizio 2024, soprattutto penalizzate dal business Wholesale.Il, nel quarto trimestre 2025, ha riportato un aumento delle Vendite Nette del 2,8% a tassi di cambio costanti (-6,3% a cambi correnti) rispetto al quarto trimestre 2024. Nell’esercizio 2025, in Giappone le Vendite Nette sono scese del 3% a tassi di cambio costanti (-6,0% a cambi correnti), rispetto all’esercizio 2024.