CIR, buyback di 915.000 azioni

(Teleborsa) - CIR
, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 2 al 6 marzo 2026, complessivamente 915.000 azioni
al prezzo unitario medio di 0,6863 euro, per un controvalore
pari a 627.982,00 euro
.
Al 9 marzo, CIR possiede un totale di 56.720.488 azioni proprie, pari al 6,19% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
A Milano, oggi, ribasso per la holding finanziaria
, che chiude la seduta con una flessione del 2,65%.