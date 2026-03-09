Milano 17:35
CIR, buyback di 915.000 azioni

(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 2 al 6 marzo 2026, complessivamente 915.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,6863 euro, per un controvalore pari a 627.982,00 euro.

Al 9 marzo, CIR possiede un totale di 56.720.488 azioni proprie, pari al 6,19% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

A Milano, oggi, ribasso per la holding finanziaria, che chiude la seduta con una flessione del 2,65%.



