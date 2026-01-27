Kimberly-Clark, fatturato netto in calo ma EPS adjusted in crescita nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Kimberly-Clark
, multinazionale statunitense attiva nel settore dei prodotti in carta, ha chiuso il quarto trimestre 2025
con un fatturato netto
di 4,1 miliardi di dollari, in calo dello 0,6% su base annua, poiché la crescita organica delle vendite del 2,1% è stata compensata da un calo del 2,5% dovuto principalmente all'uscita del business dei pannolini private label negli Stati Uniti. La crescita organica delle vendite è stata trainata da una crescita volume+mix del 3,0%, parzialmente compensata da investimenti sui prezzi dell'1,1% volti a migliorare la value proposition.
L'utile per azione diluito
(EPS) attribuibile a Kimberly-Clark è stato di 1,50 dollari, in aumento rispetto a 1,34 dollari dell'anno precedente. Questi importi includono oneri netti rispettivamente di 0,36 dollari e 0,16 dollari, per alcune voci che il management ritiene non riflettano le attività sottostanti e in corso. Escludendo queste voci, l'EPS rettificato
è aumentato del 24,0%, attestandosi a 1,86 dollari.
Nell'intero esercizio 2025
la società ha consuntivato un fatturato netto
di 16,4 miliardi di dollari, inferiore del 2,1% rispetto all'anno precedente, principalmente a causa di un impatto negativo del 2,9% derivante dalla combinazione della cessione del business PPE e dell'uscita del business dei pannolini private label negli Stati Uniti, nonché di un impatto negativo dello 0,9% derivante dalla conversione dei tassi di cambio. Il fatturato organico è cresciuto dell'1,7%, trainato da un aumento del 2,5% dei volumi, parzialmente compensato da investimenti sui prezzi pari allo 0,9%, mentre il mix di portafoglio è rimasto sostanzialmente in linea con l'anno precedente.
L'EPS diluito
attribuibile agli azionisti è stato di 6,07 dollari, in calo rispetto ai 7,55 dollari dell'anno precedente. Questi importi includono rispettivamente 1,46 dollari di oneri e 0,25 dollari di utile netto per alcune voci che il management ritiene non riflettano le attività sottostanti e in corso. Escludendo queste voci, l'EPS rettificato
è stato di 7,53 dollari, in aumento del 3,2% rispetto a 7,30 dollari dell'anno precedente.
La liquidità generata dalle attività operative
è stata di 2,8 miliardi di dollari rispetto ai 3,2 miliardi dell'anno scorso, mentre gli investimenti
sono stati di 1,1 miliardi rispetto ai 721 milioni del 2024. La società ha restituito 1,8 miliardi di dollari agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni
. La società ha completato riacquisti di azioni per 1,1 milioni di azioni a un costo di 141 milioni di dollari nel 2025. Il debito totale
era di 7,2 miliardi al 31 dicembre 2025 a fronte dei 7,4 miliardi di fine 2024.
Per il 2026
il management prevede che la crescita organica delle vendite
crescerà in linea o addirittura superiore alla crescita media ponderata nelle categorie e nei paesi in cui opera, che nell'ultimo anno è cresciuta di circa il 2%. Le vendite nette dichiarate dovrebbero riflettere un impatto negativo di 50 punti base derivante dall'uscita del business dei pannolini private label negli Stati Uniti, senza alcun impatto significativo derivante dalla conversione valutaria. Si prevede che l'utile operativo rettificato
cresca a un tasso medio-alto a una cifra a tassi di cambio costanti. L'utile per azione rettificato
delle attività operative in esercizio dovrebbe crescere a due cifre a tassi di cambio costanti. Si prevede che l'utile per azione rettificato attribuibile a Kimberly-Clark
rimanga stabile a tassi di cambio costanti, riflettendo una riduzione dell'utile da attività operative cessate in linea con la chiusura prevista della transazione IFP
a metà del 2026, i cui proventi saranno destinati a finanziare, in parte, l'acquisizione di Kenvue
. L'utile per azione sarà positivamente influenzato dalla conversione valutaria di circa 130 punti base.
"Nel 2025 abbiamo accelerato la più grande trasformazione negli oltre 150 anni di storia di Kimberly-Clark, ottenendo risultati che sottolineano la forza della nostra attività e fungono da trampolino di lancio per una crescita più forte e una performance superiore nel 2026", ha dichiarato Mike Hsu, Presidente e CEO di Kimberly-Clark
. "Abbiamo realizzato innovazioni pionieristiche in tutto lo spettro del valore, uno storytelling creativo rivoluzionario che ha rafforzato l'amore per il marchio e un'esecuzione superiore che ha alimentato il nostro secondo anno consecutivo di crescita su larga scala, volume e mix trainati dall'aumento delle azioni. Abbiamo inoltre mantenuto un'attenzione costante alla disciplina dei costi, mentre orientiamo con successo il nostro portafoglio verso categorie di prodotti per la cura della persona a maggiore crescita e margine più elevato".
"L'acquisizione di Kenvue
rappresenta un importante passo avanti nella nostra trasformazione, che rafforzerà lo slancio che stiamo già dando a Kimberly-Clark. È importante sottolineare che ci consentirà anche di migliorare gli standard di assistenza per miliardi di persone in tutto il mondo", ha continuato Hsu. "Stiamo facendo grandi progressi nei nostri sforzi di pianificazione dell'integrazione e non vediamo l'ora di cogliere questa opportunità unica per creare valore generazionale per gli azionisti di Kimberly-Clark."(Foto: Trong Nguyen)