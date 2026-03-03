Target prevede crescita vendite del 2% nel 2026

(Teleborsa) - Previsioni di crescita
solida delle vendite per Target
la catena retail americana guidata dal nuovo Ceo Michael Fiddelke, che ha anticipato per il 2026 una crescita delle vendite nette del 2%
, rispetto alle aspettative di un aumento dell'1,76% (dati LSEG). Questa previsione riflette un leggero aumento delle vendite comparabili, con le vendite di nuovi negozi e di prodotti non-merchandising che contribuiscono alla crescita per oltre un punto percentuale.
L'outlook vede anche un margine operativo
per l'intero anno 2026 di circa 20 punti base superiore al margine operativo rettificato del 4,6% del 2025
ed un EPS rettificato tra 7,50 e 8,50 dollari
. La società prevede che l'EPS rettificato del primo trimestre sarà invariato o leggermente in aumento rispetto all'utile per azione rettificato di 1,30 dollari dell'anno scorso, con una crescita più sostenuta dell'utile per azione su base annua prevista per il resto dell'anno.
Previsioni che vanno a coronare numeri del quarto trimestre complessivamente in linea con le attese
. Il fatturato
netto del quarto trimestre si è attestato a 30,5 miliardi di dollari
, in linea con le aspettative dell'azienda. I settori Food & Beverage, Beauty e Toys hanno registrato una crescita del fatturato nel trimestre, con trend più positivi nei settori Essentials e Home. L'utile per azione GAAP del quarto trimestre si è attestato a 2,30 dollari, inclusi 15 centesimi di costi non ricorrenti di trasformazione aziendale, mentre l'utile per azione adjusted si è portato a 2,44 dollari, in linea
con le aspettative, rispetto ai 2,41 USD dell'anno prima.Per l'intero anno
, Target ha registrato un EPS di 8,13 dollari, in calo rispetto agli 8,86 dollari dell'anno precedente. L'EPS adjusted
, che esclude i guadagni derivanti da transazioni legali non ricorrenti e i costi di trasformazione aziendale, è stato di 7,57 dollari, in linea con le aspettative
, rispetto all'EPS di 8,86 dollari archiviato nel 2024.
"Sono incredibilmente orgoglioso di come il nostro team abbia affrontato un anno impegnativo nel 2025, concentrandosi sul servizio ai nostri clienti e posizionando la nostra attività per una crescita redditizia nel 2026 e oltre", ha dichiarato Michael Fiddelke, amministratore delegato di Target Corporation.