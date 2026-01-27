Northrop Grumman, risultati in crescita a doppia cifra nel quarto trimestre 2025

Northrop Grumman

(Teleborsa) -, società conglomerata statunitense nel campo aerospaziale e della difesa, ha registrato un aumento del 10% dellenel, raggiungendo gli 11,7 miliardi di dollari, rispetto ai 10,7 miliardi del quarto trimestre 2024. Nell', le vendite sono aumentate del 2% a 42 miliardi, mentre le vendite organiche sono aumentate del 3% raggiungendo i 41,8 miliardi.L'è stato pari a 1,4 miliardi negli, in crescita del 13% su base annua, ovvero 9,99 dollari per azione diluita (+15% su 4Q24), mentre l'utile netto delè stato pari a 4,2 miliardi, stabile rispetto all'anno precedente, corrispondente a 29,08 dollari per azione diluita (+3% sul 2024). Escludendo il beneficio del mark-to-market (MTM) al netto delle imposte di 394 milioni, l'delè stato pari a 1,0 miliardi (+11% sul 4Q24), ovvero 7,23 dollari per azione diluita (+13%), e l'utile netto rettificato MTM delè stato pari a 3,8 miliardi (stabile rispetto all'anno precedente), ovvero 26,34 dollari per azione diluita (+1%).Nel 2025 ilsi è attestato a 4,8 miliardi mentre ila 3,3 miliardi."Abbiamo ottenuto risultati eccezionali nel 2025 grazie a performance solide e a un'attenzione particolare alle massime priorità dei nostri clienti e stakeholder", ha dichiarato. "Gli investimenti in previsione delle esigenze dei nostri clienti e la capacità di fornire tecnologie differenzianti in tempi rapidi e su larga scala ci posizionano al meglio per continuare a rispondere alle esigenze del nostro Paese e dei nostri partner in tutto il mondo. Il nostro portafoglio ordini record supporta le nostre previsioni per il 2026 di una crescita delle vendite a una cifra media e siamo fiduciosi nella nostra capacità di continuare a garantire performance solide".Leprevedono una crescita delle vendite a una cifra media e una performance e un flusso di cassa liberi solidi e costanti, in linea con le previsioni fornite a ottobre. Più in dettaglio, ad oggi Northrop prevede per il 2026comprese tra 43,5 e 44 miliardi di dollari, untra 27,40 e 27,90 dollari e uncompreso tra 3,1 e 3,5 miliardi.