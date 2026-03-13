Parigi: calo per Saint Gobain

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di materiali edili , che presenta una flessione dell'1,91%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Saint Gobain rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario della società attiva nell'edilizia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 70,53 Euro. Prima resistenza a 71,33. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 70,21.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



