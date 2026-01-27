Puma, CEO: mossa di Anta è "voto di fiducia" nella società e nella strategia

(Teleborsa) - "Le priorità strategiche di Puma sono chiare. Ci concentriamo sul rafforzamento del nostro marchio globale, sull'offerta di prodotti accattivanti
e sul coinvolgimento dei consumatori in tutto il mondo per diventare uno dei primi 3 marchi sportivi globali". Lo ha affermato Arthur Hoeld, CEO
di Puma
, dopo che questa mattina Anta Sports Products, il più grande marchio cinese di abbigliamento sportivo, ha annunciato
un accordo per acquistare dalla famiglia Pinault una quota del 29,06% di Puma per 1,5 miliardi di euro, diventando il più grande azionista del produttore tedesco di abbigliamento sportivo.
"Anta mira a consentire a Puma di realizzare appieno il potenziale del suo marchio e la sua tradizione per creare valore a lungo termine per i consumatori e gli stakeholder di tutto il mondo - ha aggiunto - Consideriamo questo un voto di fiducia in Puma e nella sua direzione strategica
".