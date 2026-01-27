Milano 15:23
Puma, CEO: mossa di Anta è "voto di fiducia" nella società e nella strategia

(Teleborsa) - "Le priorità strategiche di Puma sono chiare. Ci concentriamo sul rafforzamento del nostro marchio globale, sull'offerta di prodotti accattivanti e sul coinvolgimento dei consumatori in tutto il mondo per diventare uno dei primi 3 marchi sportivi globali". Lo ha affermato Arthur Hoeld, CEO di Puma, dopo che questa mattina Anta Sports Products, il più grande marchio cinese di abbigliamento sportivo, ha annunciato un accordo per acquistare dalla famiglia Pinault una quota del 29,06% di Puma per 1,5 miliardi di euro, diventando il più grande azionista del produttore tedesco di abbigliamento sportivo.

"Anta mira a consentire a Puma di realizzare appieno il potenziale del suo marchio e la sua tradizione per creare valore a lungo termine per i consumatori e gli stakeholder di tutto il mondo - ha aggiunto - Consideriamo questo un voto di fiducia in Puma e nella sua direzione strategica".
