Fastweb + Vodafone, ricavi 2025 in lieve calo a 7,29 miliardi di euro. EBITDAaL +0,1%

(Teleborsa) -chiude il, il primo anno a seguito dell'acquisizione di Vodafone Italia tramite Fastweb, con risultati finanziari in linea con le attese. Isono in lieve flessione a 7.291 milioni di euro (-1,1% rispetto ai dati pro-forma relativi allo stesso periodo dell'anno scorso). L'EBITDA inclusi i costi di locazione () raggiunge quota 1.687 milioni di euro (+0,1% rispetto al 31 dicembre 2024) mentre iammontano a 1.478 milioni di euro (+0,4%) e l'Operating Free Cash Flow (OpFCF) è pari a 209 milioni di euro (-2,3%).l'adjusted EBITDAaL è invece pari a 1.805 milioni di euro (-3,1% rispetto alla fine del 2024) mentre gli adjusted CAPEX si attestano a 1.331 milioni di euro, in calo del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'adjusted Operating Free Cash Flow è in leggera crescita a 474 milioni di euro (+2,8%), nonostante l'anno di transizione.Al 31 dicembre 2025 i, si attestano a 20 milioni 54 mila, in flessione dello 0,8% rispetto ai dati pro-forma relativi allo stesso periodo dell'anno scorso, per una market share pari al 26%. I clienti fissi, residenziali e business, si attestano a quota 5 milioni 732 mila (-3,1%), per una market share pari al 30%.Nel segmento residenziale B2C i clienti mobili si attestano a 15 milioni 601 mila (-2,7% rispetto al 31 dicembre 2024) e i clienti fissi a 4 milioni 617 mila (-3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso). Isi attestano a 3.328 milioni di euro, in calo del 2,9% su base annua ma la forte focalizzazione sulla strategia a valore avviata dall'azienda dall'inizio anno continua a mostrare i suoi effetti positivi sugli indici con la crescita dell'NPS e un deciso rallentamento del churn (tasso di disabbonamento). Anche al 31 dicembre 2025 si registra l'ottima performance dei ricavi da servizi "beyond the core", in particolare quelli legati a Fastweb Energia: in meno di due anni dal lancio, i clienti che hanno attivato il servizio hanno raggiunto a fine anno quota 114mila.Stabili al 31 dicembre 2025 iche si attestano a 3.237 milioni di euro (-0,5% rispetto allo stesso periodo del 2024) sostenuti soprattutto dal mercato delle grandi imprese e della PA. Continua a crescere in modo significativo e trasversale nei vari segmenti di mercato il contributo dei ricavi da servizi ICT a valore aggiunto basati su Cloud, Cybersecurity, IoT e 5G Mobile Private Network (MPN), che raggiungono quota 844 milioni di euro, in aumento del +5,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.Conferma la sua centralità nella strategia di Fastweb + Vodafone ilin costante crescita. A fine 2025 i ricavi totali si attestano a 722 milioni, in aumento del +5,4% rispetto allo stesso periodo del 2024 mentre il numero di linee fisse a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali raggiunge quota 1.126.000, con un incremento pari al 24,4%. Alla fine del 2025 risulta completato il passaggio dei clienti CoopVoce sulla rete mobile di Vodafone Italia.