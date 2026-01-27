UE, ok all'acquisizione dell'Atletico Madrid da parte di Apollo Capital Management

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo del Club Atlético de Madrid
, società spagnola, da parte di Apollo Capital Management
, società statunitense. L'operazione riguarda principalmente la proprietà di club calcistici e la partecipazione a competizioni calcistiche spagnole e internazionali.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza
, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.