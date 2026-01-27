Milano 14:34
UE, ok all'acquisizione dell'Atletico Madrid da parte di Apollo Capital Management

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo del Club Atlético de Madrid, società spagnola, da parte di Apollo Capital Management, società statunitense. L'operazione riguarda principalmente la proprietà di club calcistici e la partecipazione a competizioni calcistiche spagnole e internazionali.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
