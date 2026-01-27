Unidata avvia l’espansione negli Emirati Arabi Uniti con Serdal Holding

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, ha sottoscritto un accordo di partnership commerciale e strategica della durata di tre anni con Serdal Holding, società con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti (UAE).L'accordo, spiega una nota, rappresenta un passaggio strategico nel percorso di internazionalizzazione di Unidata, e consente al Gruppo di entrare nel mercato degli Emirati Arabi Uniti, uno dei contesti economici più dinamici a livello globale, caratterizzato da un forte impegno nello sviluppo di infrastrutture digitali avanzate, smart service, cloud, Internet of Things e Intelligenza Artificiale.La partnership è finalizzata all’esplorazione delle opportunità di business nel mercato locale. Durante la visita istituzionale ad Abu Dhabi, Unidata ha avuto modo di confrontarsi con potenziali clienti e operatori di rilievo, suscitando interesse concreto verso le proprie soluzioni tecnologiche, in particolare in ambito IoT, anche da parte di realtà operanti nei servizi pubblici essenziali.Nel corso della visita, il Presidente e CEO Renato Brunetti, insieme al Chief Financial and Legal Officer Roberto Giacometti e all’Innovation and Research Development Director Patrizio Pisani, hanno inoltre avuto l’occasione di acquisire una visione complessiva delle strategie di sviluppo dell’UAE, anche grazie all’incontro con l’Ambasciatore Italiano negli Emirati Arabi Uniti, che ha manifestato piena disponibilità asupportare l’azienda nel rafforzamento delle relazioni istituzionali e industriali locali, favorendo l’organizzazione di ulteriori incontri con i principali player del settore digitale.In base ai termini dell’accordo, Serdal Holding supporterà Unidata nello sviluppo del business negli Emirati Arabi Uniti, agevolando l’accesso al mercato e contribuendo alla promozione e alla commercializzazione dei servizi del Gruppo. La collaborazione si inserisce in un contesto caratterizzato da importanti iniziative in corso nei settori dei Data Center e dell’Intelligenza Artificiale, ambiti strategici per il Paese e oggetto di investimenti stimati nell’ordine di decine di miliardi di dollari.Serdal Holding, società emiratina con sede ad Abu Dhabi, è guidata dal Chairman H.H. Sheikh Hamdan Bin Sultan Bin Hamdan Al Nahyan, membro della Famiglia Reale degli Emirati Arabi Uniti, ed è rappresentata dal CEO Ali Abdulla Ali Saeed Almazrouei. Il Gruppo opera nella promozione e nello sviluppo di iniziative imprenditoriali nei settori chiave del contesto emiratino e internazionale, grazie a una consolidata rete di relazioni istituzionali e industriali.L’accordo è stato firmato dal Presidente e CEO di Unidata Renato Brunetti, a seguito di un intenso lavoro svolto con Federico Cervellini, Direttore Esecutivo delle Partnership Strategiche Internazionali di Serdal Holding LLC., ha commentato: "La missione ad Abu Dhabi ci ha confermato l’elevato potenziale del mercato degli Emirati Arabi Uniti e l’interesse verso le soluzioni tecnologiche sviluppate da Unidata. La partnership con Serdal Holding rappresenta une ci consente di operare in un ecosistema fortemente orientato all’innovazione digitale, agli investimenti infrastrutturali e allo sviluppo tecnologico. Si apre per Unidata una nuova fase di sviluppo, coerente con la nostra strategia di lungo periodo".