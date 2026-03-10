Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:29
24.985 +0,07%
Dow Jones 20:29
47.768 +0,06%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

Vendita case esistenti USA in febbraio

USA, Vendita case esistenti in febbraio pari a 4,09 Mln unità, in aumento rispetto al precedente 4,02 Mln unità (la previsione era 3,89 Mln unità).
