Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Avanza la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che guadagna bene, con una variazione del 2,22%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alerion Clean Power
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Alerion Clean Power
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18,11 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 18,61. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 17,79.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)