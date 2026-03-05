Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power

società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili

Alerion Clean Power

FTSE Italia Mid Cap

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,22%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18,11 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 18,61. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 17,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)