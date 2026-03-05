Milano 14:19
Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Avanza la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che guadagna bene, con una variazione del 2,22%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alerion Clean Power più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Alerion Clean Power, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18,11 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 18,61. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 17,79.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
