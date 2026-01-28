Analisi Tecnica: EUR/CHF del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio
Contenuto ribasso per il cambio Euro / CHF, che archivia la sessione in flessione dello 0,63%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,9141. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,9237 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,9109.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)