Milano 12:08
45.107 -0,73%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:08
10.158 -0,48%
Francoforte 12:08
24.834 -0,24%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.233,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.164,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.303,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
