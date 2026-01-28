Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio
Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.233,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.164,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.303,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)