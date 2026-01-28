Milano 27-gen
Borsa: Tokyo apre in ribasso dello 0,77%

Il Nikkei 225 avvia la giornata a 52.923,11 punti

Borsa: Tokyo apre in ribasso dello 0,77%
Il Principale indice azionario giapponese in sensibile calo dello 0,77%, a quota 52.923,11 in apertura.
