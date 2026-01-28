Milano
Mercoledì 28 Gennaio 2026, ore 04.33
Borsa: Tokyo apre in ribasso dello 0,77%
Il Nikkei 225 avvia la giornata a 52.923,11 punti
Finanza
28 gennaio 2026 - 01.31
Il Principale indice azionario giapponese in sensibile calo dello 0,77%, a quota 52.923,11 in apertura.
