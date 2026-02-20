Take The Date: il nuovo portale che riunisce e valorizza l’agenda degli eventi pubblici e istituzionali

(Teleborsa) - Unche animano il dibattito italiano. Si chiamail nuovo grande database realizzato dache raccoglie migliaia di convegni, conferenze stampa, eventi istituzionali, presentazioni e appuntamenti di approfondimento, promossi da istituzioni, aziende, associazioni, fondazioni e think tank. Eventi che oggi vengono comunicati in modo frammentato – sui siti web degli organizzatori, sui social network, attraverso le agenzie di stampa, la carta stampata, la stampa specializzata e massicci invii di e-mail –Il portale consente ad aziende e istituzioni di iscrivere e promuovere i propri eventi in modo semplice e strutturato., corredato da tutte le informazioni utili: data, luogo, tema, organizzatori e modalità di partecipazione. Gli eventi sonopermettendo agli utenti di orientarsi facilmente tra le iniziative in programma e di avere una visione completa e affidabile dell’agenda pubblica e istituzionale italiana.che può amplificarne la diffusione e raggiungere un pubblico qualificato,offrendo uno strumento di consultazione quotidiano per non perdere nessun appuntamento rilevante.Take The Date propone tre livelli di abbonamento pensati per esigenze diverse. Il. Per chi usa il portale in modo continuativo c’è l'abbonamento Professional, che aggiunge vantaggi esclusivi come l’accesso all’archivio storico (45mila eventi caricati nel database del sito web), all’agenda istituzionale e l’iscrizione a 2 newsletter tematiche. Infine, il pacchetto Enterprise include tutte le funzionalità di Professional con l'aggiunta dell’iscrizione alle newsletter tematiche e a un’area riservata con calendario interno, archivio e alert personalizzati."Con Take The Dateper aumentare la visibilità degli eventi di interesse pubblico e istituzionale, contribuendo in tal modo a rendere il dibattito più informato, accessibile e partecipato. Aziende e istituzioni hanno oggi l’opportunità di inserire i propri appuntamenti in un portale autorevole, consultato quotidianamente da giornalisti, decisori pubblici, professionisti della comunicazione e stakeholder", commenta"In un contesto in cui l’agenda pubblica è sempre più ricca ma frammentata, offriamo un’infrastruttura digitale che organizza i contenuti, amplia il pubblico e trasforma l’agenda degli eventi in uno strumento strategico di posizionamento e relazione. Take The Date è capace di generare valore sia in termini di visibilità sia di intelligence informativa" dichiara