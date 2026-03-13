Acea, Equita alza target price e vede importanti opportunità di crescita nel medio termine

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 26 euro
per azione (+5%) il target price
su Acea
, multi-utility romana quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
". "Il giudizio sui risultati 2025
è positivo a nostro avviso, grazie a numeri superiori alle attese (in particolare debito e dividendo), una guidance 2026 che ci pare conservativa e l'evidenza di importanti opportunità di crescita nel medio termine", si legge nella ricerca.
Equita ha ridotto le stime 26-27 a livello EPS
del -2% per l'effetto del deconsolidamento Publiacqua (cambio perimetro), ma alzato le stime post 2027 del 2% circa inglobando un tasso di investimenti maggiore grazie al re-leverage.Diverse le opzioni di crescita per Acea nel medio termine
: la finanziaria 2026 consente l'estensione di 10 anni della concessione di ATO2. Se finalizzata durante il 2026, questa opzione darebbe visibilità agli 1,5 miliardi di euro di investimenti previsti per il "raddoppio del Peschiera" (800-900 milioni di euro netti dei grants), che rappresentano da soli il 20% della RAB nell'idrico; l'acquisizione di AcquaNexa può generare opzioni addizionali sia sul fronte M&A, che su potenziali sinergie combined (Acquanexa contribuisce per 25-30 milioni di euro di EBITDA); l'estensione delle concessioni di distribuzione elettrica potrebbe finalizzarsi nei prossimi mesi, consentendo ulteriori opzioni di crescita RAB (sull'upfront fee); l'incremento dei power prices può tradursi in maggiore profittabilità delle attività di generazione con una sensitivity di 3 milioni di euro EBITDA per ogni (10 euro/MWh di variazioni prezzi).
Viene evidenziato che Acea offre una CAGR EBITDA del 5% nei prossimi 3 anni, con elevata visibilità e diverse opzioni aggiuntive che possono arrivare dal fronte regolatorio e dall'M&A
. Il titolo tratta a 13,7x PE, 7,2x EV/EBITDA con uno yield del 5% circa ed un D/Ebitda di 3,5x.