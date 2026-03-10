Milano 12:22
Casta Diva Group, Value Track alza fair value dopo i conti sopra le attese

(Teleborsa) - Value Track ha deciso di alzare il fair value di Casta Diva Group a 2,75 euro per azione (rispetto ai precedenti 2,30 euro), indicando un potenziale rialzo (upside) del 30% dato che nonostante il recente re-rating, il titolo continua a scambiare a uno sconto del 40% rispetto ai comparables.

Gli analisti hanno messo in evidenza che il gruppo ha archiviato un esercizio 2025 di forte crescita, superando le attese degli analisti e consolidando il percorso verso gli obiettivi di lungo termine. I ricavi preliminari si sono attestati a 134,9 milioni di euro, segnando un incremento del 10,7% rispetto all'anno precedente e superando del 9% le stime interne, allineandosi sostanzialmente al target di 136,4 milioni fissato nel piano industriale.

Alla luce della performance superiore alle attese e all'acquisizione del ramo eventi di Prodea per 3 milioni di euro, le stime sui ricavi per il biennio 2026-2027 sono state riviste al rialzo del 17% annuo. L'EBITDA rettificato beneficerà di un incremento ancora più proporzionale (+25-30%), con l'obiettivo di raggiungere un margine del 10% entro il 2027. Il debito netto è proiettato a 4,5 milioni di euro, riflettendo l'esborso per l'acquisizione e il maggior assorbimento di capitale circolante.

Gli analisti hanno comunque segnalato come fattore di rischio il peggioramento del quadro macroeconomico e geopolitico, il cui impatto su società cicliche come CDG resta ancora da quantificare.
