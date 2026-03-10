Casta Diva Group, Value Track alza fair value dopo i conti sopra le attese

(Teleborsa) - Value Track
ha deciso di alzare il fair value
di Casta Diva Group
a 2,75 euro per azione
(rispetto ai precedenti 2,30 euro), indicando un potenziale rialzo (upside) del 30% dato che nonostante il recente re-rating, il titolo continua a scambiare a uno sconto del 40% rispetto ai comparables.
Gli analisti hanno messo in evidenza che il gruppo ha archiviato un esercizio 2025
di forte crescita, superando le attese degli analisti e consolidando il percorso verso gli obiettivi di lungo termine. I ricavi preliminari si sono attestati a 134,9 milioni di euro
, segnando un incremento del 10,7% rispetto all'anno precedente e superando del 9% le stime interne, allineandosi sostanzialmente al target di 136,4 milioni fissato nel piano industriale.
Alla luce della performance superiore alle attese e all'acquisizione del ramo eventi
di Prodea per 3 milioni di euro, le stime sui ricavi
per il biennio 2026-2027 sono state riviste al rialzo del 17% annuo. L'EBITDA rettificato
beneficerà di un incremento ancora più proporzionale (+25-30%), con l'obiettivo di raggiungere un margine del 10% entro il 2027. Il debito netto
è proiettato a 4,5 milioni di euro, riflettendo l'esborso per l'acquisizione e il maggior assorbimento di capitale circolante.
Gli analisti hanno comunque segnalato come fattore di rischio il peggioramento del quadro macroeconomico e geopolitico
, il cui impatto su società cicliche come CDG resta ancora da quantificare.