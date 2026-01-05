ELSA Solutions, Alberto Previtali sale al 10,18%

ELSA Solutions

(Teleborsa) -, società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, ha fatto sapere di aver ricevuto comunicazione lo scorso 2 gennaio da parte del socio Alberto Previtali di aver aumentato la sua partecipazione nel capitale socialedi ELSA Solutions, in relazione alle azioni ordinarie detenute, al di sopra della soglia di rilevanza del 10%.In particolare, Previtali ha dichiarato di detenere, per effetto di operazioni effettuate in data 2 gennaio 2026, complessivamente 317.500 azioni ordinarie della Società, pari al 10,18% del totale delle azioni ordinarie emesse dalla Società (corrispondenti all’8,62% del capitale sociale e al 6,60% del totale dei diritti di voto).L’attuale azionariato di ELSA Solutions vede FINDAL1982 S.r.l. al 42,19% sul totale delle azioni ordinarie, Deanna Gaddoni al 4,14%, 4AIM SICAF al 5,02%, Alberto Previtali al 10,18%. Il restante 38,47% è in mano al mercato.