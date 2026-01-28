Metriks AI, sottoscritto da Banca Valsabbina il minibond da 1,8 milioni di euro a sostegno dell'M&A

Metriks AI

(Teleborsa) -haper un valore nominale complessivo dia favore di, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale.L'operazione è funzionaledella società, focalizzata su acquisizioni mirate ad alta complementarità industriale e tecnologica, con l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema di soluzioni integrate sviluppate attorno alla piattaforma proprietaria Metriks Suite.Il prestito obbligazionario, denominato "Metriks AI S.p.A. - Euribor 6 mesi + spread 2,50% (2026–2031)", è costituito da 18 obbligazioni del valore nominale di 100.000 euro ciascuna, emesse alla pari, per una durata complessiva di cinque anni e con. Il rimborso del capitale avverrà mediante un piano di ammortamento semestrale, con avvio dopo un periodo di preammortamento di 12 mesi.Le obbligazioni non saranno né su mercati regolamentati né su Multilateral Trading Facilities. Il prestito beneficia dellarilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia tramite Mediocredito Centrale."Questa operazione rappresenta un passaggio chiave nel percorso di crescita di Metriks e si inserisce nel solco di una partnership di lungo periodo già consolidata con Banca Valsabbina, che ha sottoscritto integralmente la sottoscrizione obbligazionaria a supporto dei piani di sviluppo della società - ha commentato- Il supporto continuativo di un partner bancario di riferimento come Valsabbina consente a Metriks di accelerare una strategia di crescita per linee esterne fondata su operazioni di M&A bolt-on mirate. Le risorse raccolte saranno destinate all'integrazione di realtà ad elevata complementarietà tecnologica, con l'obiettivo di ampliare e rafforzare l'offerta di soluzioni data-driven a supporto delle imprese"."L'operazione si inserisce in un più ampio contesto di finanza alternativa che ha visto Banca Valsabbina protagonista sia nella fase di strutturazione che in qualità di investitore a ulteriore consolidamento del nostro impegno a supporto di realtà imprenditoriali dinamiche, con una chiara visione strategica nel relativo mercato di riferimento e caratterizzate da una propensione alla crescita ben definita - ha dichiarato- Si tratta della nostra prima operazione nel 2026, dando continuità agli oltre 20 bond del 2025 per complessivi 41 milioni di euro, ad inaugurare un anno che auspichiamo possa essere ricco di concrete soddisfazioni per la banca e per la nostra clientela. Abbiamo una pipeline di operazioni, cosiddette di finanza straordinaria, particolarmente interessante a ulteriore consolidamento del ruolo di Banca Valsabbina in questo segmento di mercato".