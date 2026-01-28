Mondo TV, MoU non vincolante con Hemlock West per possibile rilancio industriale e rafforzamento patrimoniale

Mondo TV

(Teleborsa) -ha sottoscritto con, investitore strategico canadese attivo nei settori dei media e del cinema, un Memorandum of Understanding (“MOU”) preliminare e non vincolante, volto a disciplinare undella Società per dare avvio a un percorso diL'operazione di investimento resta soggetta, tra l’altro, alla positiva(CNC), ad una positiva due diligence da parte di Hemlock West, alla sottoscrizione di accordi vincolanti e all’approvazione di essi da parte degli organi deliberativi delle parti coinvolte nonché all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.Il MOU illustra i termini e le condizioni della disponibilità del fondo a valutare una potenziale operazione di rafforzamento patrimoniale e di sviluppo industriale della Società mediante: 1) l’effettuazione di un primoin conto futuro aumento di capitale, funzionale al percorso della CNC; 2) l’al capitale mediante la potenziale partecipazione e quindi sottoscrizione di un futuro (e non riservato) aumento di capitale della Società da completarsi entro il secondo semestre 2026 e per un. L’eventuale apporto da parte di Hemlock West, per complessivi 1,5 milioni, non determinerebbe alcuna immissione di nuova liquidità nella Società, configurandosi esclusivamente comesubentro negli impegni finanziari già previsti dal piano di risanamento e sinora assunti dal socio di maggioranza; 3) l’avvio di unavolta al rilancio della Società, anche mediante lo sviluppo di nuove linee di business nel settore cinematografico e l’espansione nel mercato nordamericano della library esistente e futura; 4) un possibile futurodella Società dopo la conclusione della CNC, con possibile rappresentanza di Hemlock West nel Cda.Mondo TV ribadisce che il MOU ha natura non vincolante e l’eventuale operazione complessiva risulta espressamente subordinata, tra l’altro alla positiva conclusione della CNC (condizione risolutiva), al buon esito di una due diligence confermativa, alla sottoscrizione di successivi accordi definitivi, all’ottenimento delle necessarie approvazioni.Pertanto, allo stato, sottolinea la società, "non sussiste alcun obbligo giuridicamente vincolante di investimento o di riorganizzazione societaria, né vi è certezza circa il perfezionamento dell’operazione, che potrebbe non essere conclusa ovvero essere realizzata acondizioni diverse rispetto a quelle ipotizzate nel MOU. Di conseguenza, non è possibile determinare, allo stato, eventuali impatti economici, patrimoniali o finanziari per la Società".