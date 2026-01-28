New York: brusca correzione per Humana

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che offre servizi di assicurazione sanitaria
, che mostra un -5,94%.
Lo scenario su base settimanale di Humana
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Humana
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 190 USD con tetto rappresentato dall'area 204,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 184,4.
