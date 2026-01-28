Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 20:51
26.058 +0,46%
Dow Jones 20:51
48.990 -0,03%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: brusca correzione per Humana

Migliori e peggiori
New York: brusca correzione per Humana
(Teleborsa) - In forte ribasso la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che mostra un -5,94%.

Lo scenario su base settimanale di Humana rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Humana suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 190 USD con tetto rappresentato dall'area 204,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 184,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```