General Fusion, quotazione da 1 miliardo di dollari al Nasdaq tramite SPAC

(Teleborsa) - General Fusion, società canadese attiva nel settore dell'energia nucleare, ha stipulato un accordo definitivo di aggregazione aziendale con Spring Valley Acquisition Corp. III, SPAC quotata al Nasdaq. Al termine dell'operazione, General Fusion sarà quotata sul Nasdaq con il simbolo "GFUZ".

General Fusion intende utilizzare i proventi di questa transazione per promuovere il programma Lawson Machine 26 con l'obiettivo di dimostrare e ridurre i rischi della tecnologia Magnetized Target Fusion (MTF) in modo commercialmente rilevante.

"General Fusion vanta un'esperienza ventennale nella creazione e nello sviluppo di tecnologie di fusione che, a nostro avviso, affronteranno una delle più grandi sfide dell'umanità: soddisfare l'urgente e crescente domanda di energia, fornendo al contempo energia di base pulita, sostenibile e affidabile", ha dichiarato il CEO Greg Twinney.

La proposta di fusione tra General Fusion e SVAC implica un valore azionario pro-forma di circa 1 miliardo di dollari, comprensivo di circa 105 milioni di dollari derivanti da un PIPE impegnato e sottoscritto in eccesso e 230 milioni di dollari di capitale fiduciario di SVAC (ipotizzando l'assenza di rimborsi).
