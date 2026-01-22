General Fusion, quotazione da 1 miliardo di dollari al Nasdaq tramite SPAC

Spring Valley Acquisition Corp. III

(Teleborsa) -, società canadese attiva nel settore dell'energia nucleare, ha stipulato uncon, SPAC quotata al Nasdaq. Al termine dell'operazione, General Fusion sarà quotata sul Nasdaq con il simbolo "GFUZ".General Fusion intende utilizzare i proventi di questa transazione per promuovere il programma Lawson Machine 26 con l'obiettivo di dimostrare e ridurre i rischi della tecnologia Magnetized Target Fusion (MTF)"General Fusion vanta un'esperienza ventennale nella creazione e nello sviluppo di tecnologie di fusione che, a nostro avviso, affronteranno una delle più grandi sfide dell'umanità: soddisfare l'urgente e crescente domanda di energia, fornendo al contempo energia di base pulita, sostenibile e affidabile", ha dichiarato ilLa proposta di fusione tra General Fusion e SVAC implica un, comprensivo di circa 105 milioni di dollari derivanti da un PIPE impegnato e sottoscritto in eccesso e 230 milioni di dollari di capitale fiduciario di SVAC (ipotizzando l'assenza di rimborsi).