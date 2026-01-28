Safilo scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di occhiali da sole e da vista
, che esibisce una perdita secca del 4,30% sui valori precedenti.
L'andamento di Safilo
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big dell'occhialeria
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,917 Euro. Primo supporto visto a 1,845. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,821.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)