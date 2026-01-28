Milano 12:13
45.134 -0,67%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:14
10.160 -0,47%
Francoforte 12:14
24.849 -0,18%

Migliori e peggiori
Safilo scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di occhiali da sole e da vista, che esibisce una perdita secca del 4,30% sui valori precedenti.

L'andamento di Safilo nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big dell'occhialeria, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,917 Euro. Primo supporto visto a 1,845. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,821.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
