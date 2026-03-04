Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 17:39
25.083 +1,47%
Dow Jones 17:39
48.768 +0,55%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 27 febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 27 febbraio
USA, Scorte petrolio nella settimana del 27 febbraio su base settimanale (WoW) 3,48 Mln barili, in calo rispetto al precedente 15,99 Mln barili (la previsione era 3 Mln barili).
Condividi
```