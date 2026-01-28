Ucraina, Italia consegna primo lotto forniture per fronteggiare emergenza energetica

(Teleborsa) -a un sostegno concreto, attraverso la consegna di caldaie industriali e generatori elettrici, per affrontare l’emergenza energetica causata dai deliberatiche stanno creando una crisi umanitaria in diverse grandi città ucraine. Lo rende notospiegando che si tratta di un impegno assunto dal Presidente del Consigliosi completa la consegna del primo lotto disaranno consegnate nelle prossime settimane, per una capacità totale di circa 900 MW termici. Le caldaie sono destinate a reti urbane danneggiate, ospedali e servizi essenziali. Questa iniziativa umanitaria del Governo italianoNello stesso periodo. I generatori supporteranno ospedali, impianti idrici e infrastrutture critiche in caso di blackout.Queste iniziative del Governo - chiude la nota -