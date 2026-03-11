Giappone, Takaichi annuncia rilascio delle riserve petrolifere in modo indipendente

(Teleborsa) - Il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi
ha dichiarato che il Giappone rilascerà le sue riserve petrolifere già lunedì prossimo
, nell'ambito di un'iniziativa indipendente
, piuttosto che nell'ambito di uno sforzo internazionale coordinato, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva NHK.
La decisione arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia propone lo svincolo delle riserve petrolifere di emergenza, il più grande della sua storia, con una possibile decisione in merito già oggi. Takaichi si unirà agli altri leader del G7 per una riunione online stasera
, ha dichiarato ieri il Segretario Capo di Gabinetto Minoru Kihara. L'IEA ha proposto che i paesi membri rilascino più petrolio dei 182 milioni di barili rilasciati dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, ha riportato Wall Street Journal. La proposta dovrebbe essere adottata mercoledì se nessun paese si oppone.
Già prima del Primo Ministro, il Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria giapponese Ryosei Akazawa aveva dichiarato al Parlamento che il Giappone potrebbe liberare le riserve in modo indipendente se necessario. "Non escluderemo alcuna opzione e adotteremo tutte le misure possibili
per garantire la stabilità delle forniture energetiche", ha affermato, secondo quanto riporta il Japan Times.