Giappone, Takaichi annuncia rilascio delle riserve petrolifere in modo indipendente

(Teleborsa) - Il Primo Ministro giapponeseha dichiarato che il, nell'ambito di un', piuttosto che nell'ambito di uno sforzo internazionale coordinato, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva NHK.La decisione arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia propone lo svincolo delle riserve petrolifere di emergenza, il più grande della sua storia, con una possibile decisione in merito già oggi., ha dichiarato ieri il Segretario Capo di Gabinetto Minoru Kihara. L'IEA ha proposto che i paesi membri rilascino più petrolio dei 182 milioni di barili rilasciati dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, ha riportato Wall Street Journal. La proposta dovrebbe essere adottata mercoledì se nessun paese si oppone.Già prima del Primo Ministro, il Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria giapponese Ryosei Akazawa aveva dichiarato al Parlamento che il Giappone potrebbe liberare le riserve in modo indipendente se necessario. "per garantire la stabilità delle forniture energetiche", ha affermato, secondo quanto riporta il Japan Times.