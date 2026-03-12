Petrolio, l'Italia aderisce al programma dell'AIE di rilascio delle scorte

Quantitativo scorte soddisfacente anche dopo rilascio

(Teleborsa) - L’Italia parteciperà al rilascio coordinato di una quota delle proprie riserve petrolifere di emergenza per un quantitativo pari a quasi 10 milioni di barii, nell'ambito dell'iniziativa coordinata dall’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) per contribuire alla stabilizzazione dei mercati energetici internazionali.



Lo ha annunciato il MASE a seguito della decisione presa ieri dai 32 membri dell'AIE, che hanno approvato il rilascio si un quantitativo (400 milioni di barili) che rappresenta il più grande nella storia dell'Agenzia, superiore anche ai 182 milioni rilasciati dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Tale quantitativo è pari a circa un terzo delle riserve pubbliche disponibili pari a 1,2 miliardi.



Il quantitativo previsto per il nostro Paese è pari a 9 milioni e 966 mila barili, corrispondenti a circa il 2,5% del totale dei barili messi a disposizione complessivamente dai Paesi AIE per fronteggiare l’attuale emergenza petrolifera. In termini di prodotti effettivamente rilasciati, tale volume equivale a circa 1 milione e 605 mila tonnellate di petrolio equivalente (tep). Il rilascio programmato nelle prossime settimane rappresenta circa il 13,5% del totale delle scorte di sicurezza del Paese.



Il Ministero, infatti, ricorda che le scorte petrolifere di sicurezza dell’Italia ammontano oggi complessivamente a 11.903.843 tep, pari esattamente a 90 giorni di importazioni nette di prodotti petroliferi, in linea con gli obblighi previsti dalla normativa dell’Unione europea. Più in particolare, le scorte sono detenute dalle industrie petrolifere per l’equivalente di 67 giorni di importazioni nette, e dall’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) per l’equivalente di 23 giorni.



La situazione delle scorte in Italia - si precisa - resta in ogni caso soddisfacente anche dopo questo consistente rilascio concordato a livello internazionale con l’AIE, garantendo il rispetto degli obblighi europei e adeguati livelli di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali.



(Foto: skeeze / Pixabay)

Condividi

```