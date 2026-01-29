A E.ON gara di Autostrade per l'Italia per ricarica auto elettriche

(Teleborsa) - Al termine della procedura competitiva indetta daper l'affidamento del servizio di ricarica autostradale per veicoli elettrici,è stata selezionata per realizzare una rete di ricarica ultrafast lungo i principali corridoi autostradali italiani . Questo risultato rafforza ulteriormente l'impegno dell'azienda nell'espansione della rete di ricarica ad alta potenza in Italia.Il progetto prevede l'situate lungo i più trafficati corridoi EstOvest e NordSud del Paese, tra cui le autostrade A4 (Torino–Trieste) e A14 (Bologna–Taranto). La realizzazione dei siti è prevista entro la fine del 2026, fatti salvi i tempi di autorizzazione e connessione alla rete.Ogni stazione di ricarica è progettata come un vero e proprio energy hub, che combina ricarica ultrafast con impianti di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo installati in loco. Le stazioni ospiteranno da quattro a otto colonnine di ricarica Alpitronic HYC400, capaci di erogare fino a 400 kW di potenza per punto di ricarica. Questa configurazione permette di aggiungere oltre 200 km di autonomia in 15–25 minuti, durante una normale sosta in autostrada.Tutti i siti integrano impianti fotovoltaici sulla copertura delle pensiline e un sistema di accumulo a batteria (BESS). Le batterie massimizzano l'utilizzo dell'energia solare e permettono il peakshaving, riducendo l'impatto sulla rete nei periodi di forte utilizzo e garantendo una potenza di ricarica stabile in ogni momento. Oltre al fotovoltaico in loco, l'energia prelevata dalla rete è certificata 100% rinnovabile, assicurando che ogni sessione di ricarica sia alimentata interamente da energia green. Un Energy Management System centralizzato ottimizza i flussi di energia coordinando produzione solare, accumulo, consumo di energia e rete elettrica per la massima efficienza.Tutti i siti E.ON offrono il pagamento adhoc tramite carte di credito o debito, senza necessità di app o abbonamenti, con prezzi chiaramente visibili su display LED prima dell'avvio della ricarica, in conformità alla normativa europea AFIR. Inoltre, tutti i siti supporteranno la piena interoperabilità tramite eroaming, permettendo agli utenti di ricaricare utilizzando la propria app MSP preferita grazie a un'ampia rete di partner interoperabili.I servizi comprendono pensiline che proteggono dalle intemperie, zone d'attesa con sedute e un sistema di smart parking con segnaletica e LED che orientano l'utente prima, durante e dopo l'operazione di ricarica. È garantita anche assistenza remota continuativa, 24 ore su 24. Tutte le stazioni rispettano gli standard di accessibilità, con layout senza barriere e larghezza minima degli stalli di 3,2 m per consentire l'accesso a persone con mobilità ridotta.La procedura competitiva indetta da ASPI rientra in un più ampio programma che prevede l'installazione di infrastrutture di ricarica in 60 aree di servizio, in linea con il requisito AFIR di un punto di ricarica veloce ogni 60 km sulla rete di trasporto transeuropea. ASPI gestisce circa 3mila km della rete autostradale italiana, rendendo questo programma strategico per l'adozione dei veicoli elettrici sulle lunghe distanze."Aggiudicarci questo tender altamente competitivo – afferma– dimostra sia la nostra forza tecnica sia il nostro impegno nell'accelerare la transizione alla mobilità elettrica in Italia. Questi 18 hub garantiranno una ricarica affidabile, userfriendly e ultrafast lungo alcuni dei più importanti corridoi di trasporto europei. Integrando energia solare e sistemi di accumulo in ogni sito, non stiamo semplicemente costruendo infrastrutture di ricarica, ma creando ecosistemi energetici sostenibili che supportano la rete e garantiscono un'esperienza di ricarica di alta qualità per tutti gli automobilisti elettrici"."Desidero esprimere la mia soddisfazione per l'eccellente lavoro svolto dai colleghi di E.ON Drive Infrastructure Italy, che hanno contribuito in modo determinante al successo dell'iniziativa. Questo risultato conferma ancora una volta l'impegno a 360° di E.ON per la mobilità sostenibile e per la flessibilità del sistema energetico, attraverso soluzioni integrate e innovative capaci di creare valore lungo l'intera catena" ha commentatoL'assegnazione ASPI rafforza in modo significativo la presenza di E.ON in Italia, sostenendo l'espansione della sua rete nazionale di ricarica ad alta potenza. Le nuove installazioni si integrano pienamente con la rete europea di E.ON Drive Infrastructure, che conta oltre 8.800 punti di ricarica pubblici in 11 Paesi. I siti autostradali italiani sono collocati in posizioni strategiche per connettere il Nord e il Sud del Paese, estendendo la continuità della rete E.ON dai Paesi nordici fino all'Europa meridionale e garantendo percorsi a lunga distanza senza interruzioni per i conducenti di veicoli elettrici.