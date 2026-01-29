Alerion chiude in anticipo il Green Bond da 300 milioni

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, rende noto che l’offerta al pubblico delle obbligazioni green denominate “Up to Euro 300,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2032”, avviata in data 28 gennaio 2026 alle ore 9:00 (CET), chiusa anticipatamente nella medesima mattinata con contestuale esercizio dell’opzione di incremento dell’ammontare complessivo offerto di ulteriore importo fino a massimi Euro 100.000.000 e riaperta in data 29 gennaio 2026 alle ore 9:00 (CET) per l’importo oggetto dell’Opzione di Incremento, è stata chiusa anticipatamente in data odierna dopo aver raggiunto interamente l’ammontare di offerta oggetto dell’Opzione di Incremento.Pertanto, spiega una nota, sono state sottoscritte Obbligazioni per un ammontare complessivo pari ad Euro 300.000.000 ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 300.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.Ladelle Obbligazioni - coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse - è stabilita per il 6 febbraio 2026 e la relativa data di scadenza è stabilita per il 6 febbraio 2032.Ildelle Obbligazioni è pari al 4,625% annuo. Gli interessi del prestito obbligazionario saranno pagati in via posticipata il 6 febbraio e il 6 agosto di ogni anno, a partire dal 6 agosto 2026. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.La Società rende altresì noto che è stata presentata all’Irish Stock Exchange, che opera come Euronext Dublin, una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato. È stata altresì richiesta l’ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana, mentre le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente sul MOT.La data didelle Obbligazioni sul MOT, che coinciderà con la Data di Emissione delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del regolamento di Borsa Italiana.Nell'ambito dell’Offerta, Equita SIM e Banca Akros hanno svolto il ruolo di Joint Bookrunners. Equita ha agito, altresì, quale placement agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di offerta.