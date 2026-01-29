Milano 9:13
45.401 +0,58%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 9:13
10.218 +0,62%
24.676 -0,59%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio

Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Londra, che chiude con una variazione percentuale dello 0,67%.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.239,3 e primo supporto individuato a 10.174,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.303,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
