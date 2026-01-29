Avio, il calendario finanziario del 2026

Azienda aerospaziale italiana

(Teleborsa) - L'ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del: Approvazione della Relazione Annuale 2025 comprendente il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato e la Rendicontazione di Sostenibilità: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio consolidato e della Rendicontazione di Sostenibilità: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026: Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026