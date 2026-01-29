Avio, il calendario finanziario del 2026

(Teleborsa) - L'Azienda aerospaziale italiana
ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026
. Giovedì 12/03/2026 CDA
: Approvazione della Relazione Annuale 2025 comprendente il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato e la Rendicontazione di SostenibilitàMartedì 28/04/2026Assemblea
: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio consolidato e della Rendicontazione di Sostenibilità Martedì 12/05/2026 CDA
: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026 Giovedì 10/09/2026 CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 Mercoledì 11/11/2026 CDA
: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026