Avio, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Avio, il calendario finanziario del 2026
(Teleborsa) - L'Azienda aerospaziale italiana ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026.


Giovedì 12/03/2026
CDA: Approvazione della Relazione Annuale 2025 comprendente il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato e la Rendicontazione di Sostenibilità

Martedì 28/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio consolidato e della Rendicontazione di Sostenibilità

Martedì 12/05/2026
CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Giovedì 10/09/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Mercoledì 11/11/2026
CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026
