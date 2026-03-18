Avio, WCM Investment Management ha una partecipazione del 5%

(Teleborsa) - WCM Investment Management, società di gestione degli investimenti con sede in California e specializzata in investimenti attivi in azioni globali e dei mercati emergenti, ha una partecipazione del 5,002% in Avio , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 16 marzo 2026.

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