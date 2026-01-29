Milano 28-gen
Borsa: Senza forza Tokyo, in progresso dello 0,41%

Il Nikkei 225 avvia la seduta a 53.579,83 punti

