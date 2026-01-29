Milano
Borsa: Senza forza Tokyo, in progresso dello 0,41%
Il Nikkei 225 avvia la seduta a 53.579,83 punti
In breve
,
Finanza
29 gennaio 2026 - 01.31
Allunga timidamente il passo il principale indice azionario giapponese, in rialzo dello 0,41%, dopo aver aperto a 53.579,83 punti.
