Scuola, le regole per la mobilità dei docenti. Anief chiede specifiche deroghe

(Teleborsa) - Nell'ambito del rinnovo delper il periodo 2025-2028, il Ministero ha illustrato ai sindacati le. Da quello che è emerso, lepotrebbero essere presentate, per il periodo compreso, per giungere alla(per il personale educativo domande dal 16 marzo al 7 aprile e pubblicazione movimenti il 4 giugno 2026; per il personale ATA dal 23 marzo al 9 aprile e pubblicazione movimenti 10 giugno 2026; per i docenti di Religione Cattolica dal 21 marzo al 17 aprile e pubblicazione movimenti 5 giugno 2026).Potranno presentare domanda i(nella stessa classe di concorso e tipologia di posto), i, ma che sono stati soddisfatti su una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia),dall’anno scolastico 2023/24 e precedenti. Il docente immesso in ruolo nel 2023/24 potrà presentare domanda per il prossimo anno scolastico in quanto quello in corso 2025/26 è per lui il terzo anno nella scuola in seguito all’immissione in ruolo (2023/24 – 2024/25 – 2025/26), docenti che, pur avendo il vincolo triennale, possono usufruire della derogadi mobilità i, soddisfatti nella domanda su una preferenza analitica (scuola specifica); i, destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto. Questi docenti sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.Per quanto riguarda le, per l’anno scolastico 2026/27 sono state apportate, non è previsto il superamento del vincolo triennale per"Per quanto riguarda le novità, da parte della funzione pubblica e del Mef sono stati posti dei rilievi nei riguardi dei, che hanno dunque un vincolo di tre anni. Non sarà previsto superare il vincolo triennale a favore delcosì come il ricongiungimento per i genitori è possibile per, ha spiegato laaggiungendo "come sindacato non ci arrendiamo e domani durante l’incontro all’Aran vedremo di inserire delleper quanto riguarda iSi specifica che le deroghe citate sono previste per la mobilità e trasferimento, passaggio di ruolo e di cattedra; per l’assegnazione provvisoria bisogna attendere”.