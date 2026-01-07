Milano 17:35
Il calendario 2026 degli eventi societari di SIT

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Calendario annuale
(Teleborsa) - Il Produttore di componenti per il controllo del riscaldamento domestico a gas, ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell'informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.


Mercoledì 15/04/2026
CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2025
Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati

Giovedì 07/05/2026
CDA: Approvazione dell'informativa periodica aggiuntiva al 31 marzo 2026
Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati

Giovedì 28/05/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Mercoledì 05/08/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026
Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati

Mercoledì 04/11/2026
CDA: Approvazione dell'informativa periodica aggiuntiva al 30 settembre 2026
Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati
