Il calendario 2026 degli eventi societari di SIT

Produttore di componenti per il controllo del riscaldamento domestico a gas

(Teleborsa) - Il, ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell'informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2025: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati: Approvazione dell'informativa periodica aggiuntiva al 31 marzo 2026: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati: Approvazione dell'informativa periodica aggiuntiva al 30 settembre 2026: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati