Il calendario 2026 degli eventi societari di SIT

(Teleborsa) - Il Produttore di componenti per il controllo del riscaldamento domestico a gas
, ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell'informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria. Mercoledì 15/04/2026CDA
: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2025Appuntamento
: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati Giovedì 07/05/2026CDA
: Approvazione dell'informativa periodica aggiuntiva al 31 marzo 2026Appuntamento
: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati Giovedì 28/05/2026 Assemblea
: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale Mercoledì 05/08/2026CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026Appuntamento
: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati Mercoledì 04/11/2026CDA
: Approvazione dell'informativa periodica aggiuntiva al 30 settembre 2026Appuntamento
: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati