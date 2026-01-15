Milano 17:35
Il calendario societario 2026 di Webuild

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

(Teleborsa) - La Società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno ed ha segnalato che le informazioni relative alle conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari ed investitori istituzionali, saranno comunicate in seguito.


Mercoledì 11/03/2026
CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Mercoledì 29/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025

Giovedì 14/05/2026
CDA: Approvazione dell'informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all'andamento del business al 31 marzo 2026

Mercoledì 29/07/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Giovedì 12/11/2026
CDA: Approvazione dell'informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all'andamento del business al 30 settembre 2026
