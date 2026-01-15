Il calendario societario 2026 di Webuild

(Teleborsa) - La Società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno ed ha segnalato che le informazioni relative alle conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari ed investitori istituzionali, saranno comunicate in seguito. Mercoledì 11/03/2026 CDA
: Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 Mercoledì 29/04/2026 Assemblea
: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025 Giovedì 14/05/2026 CDA
: Approvazione dell'informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all'andamento del business al 31 marzo 2026 Mercoledì 29/07/2026 CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026 Giovedì 12/11/2026 CDA
: Approvazione dell'informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all'andamento del business al 30 settembre 2026