Il calendario societario 2026 di Webuild

(Teleborsa) - Laha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno ed ha segnalato che le informazioni relative alle conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari ed investitori istituzionali, saranno comunicate in seguito.: Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025: Approvazione dell'informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all'andamento del business al 31 marzo 2026: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026: Approvazione dell'informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all'andamento del business al 30 settembre 2026